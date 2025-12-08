Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Войска РФ дважды атаковали Краматорск: есть повреждения
08 декабря 2025, 13:48

Российские оккупанты в понедельник ночью, 8 декабря, ударили по Краматорску в Донецкой области. Есть повреждения. Об этом сообщили в пресс-службе Краматорской городской военной администрации.

В ведомстве уточнили, что россияне обстреляли город с помощью дрона «Молния-2».

«В 00:31 российские войска нанесли удар по открытому участку возле многоэтажки. Повреждены два жилых дома», — говорится в сообщении.

Кроме того, в 01:00 дрон по открытой местности возле торгового центра.

Ранее мы писали, что в Константиновке мужчина возвращался с похорон брата, погибшего от российского дрона, когда сам попал под прицельную атаку FPV.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

