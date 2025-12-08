Евросоюз освободил Польшу принимать мигрантов и платить им компенсации

Иллюстративное фото

Польша не будет обязана принимать мигрантов или выплачивать им финансовую компенсацию, сообщил министр внутренних дел и администрации Марцин Кервинский в Брюсселе.



Как пишет RMF24, решение касается следующего года, но польские и европейские дипломаты уверяют, что оно будет действовать и в последующие годы. Польша постоянно добивалась освобождения от обязательства принимать мигрантов или выплачивать финансовую компенсацию.



Комиссия ЕС отнесла Польшу к группе стран, испытывающих серьезное миграционное давление, что открыло путь к освобождению. В эту группу входят также Болгария, Чехия, Эстония, Хорватия и Австрия. Причиной является прием миллионов украинских беженцев.

По словам Кервинского, это свидетельство значительного прогресса Польши в защите своих интересов. Об этом заявил и премьер-министр Дональд Туск. «Как я и обещал, Польша была освобождена от обязанности принимать мигрантов в рамках механизма переселения ЕС», — написал он на платформе X.

Напомним, по данным НБУ, с 3 октября по 14 ноября страну покинули 128 тысяч человек — почти столько же, сколько за предыдущие девять месяцев.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»