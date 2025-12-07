За півтора місяці з України виїхало майже 130 тисяч людей

Ілюстративне фото

Національний банк України повідомив про різке зростання виїзду громадян за кордон. За даними НБУ, з 3 жовтня до 14 листопада країну залишили 128 тисяч осіб — майже стільки ж, скільки за попередні дев'ять місяців.



Як зазначають у макроекономічному та монетарному огляді регулятора, динаміка міграції значно прискорилася. На основі відомостей ООН та Євростату НБУ зазначає: станом на 14 листопада за межами України перебувають 5,9 млн українських мігрантів. З початку жовтня їхня кількість збільшилася на 128 тисяч — майже на рівень приросту, зафіксованого з січня по вересень (166 тисяч).



Аналітики НБУ пов'язують такий стрибок одразу з кількома факторами. Серед них — посилення російських ударів по цивільній інфраструктурі, а також правила, які набули чинності, дозволили виїзд за кордон чоловікам у віці 18—22 років.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»