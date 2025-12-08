Євросоюз звільнив Польщу приймати мігрантів та платити їм компенсації

Ілюстративне фото

Польща не буде зобов'язана приймати мігрантів або виплачувати їм фінансову компенсацію, повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марцін Кервінський у Брюсселі.



Як пише RMF24, рішення стосується 2026 року, але польські та європейські дипломати запевняють, що воно діятиме й у подальші роки. Польща постійно вимагала звільнення від зобов'язання приймати мігрантів або виплачувати фінансову компенсацію.



Комісія ЄС віднесла Польщу до групи країн, які зазнають серйозного міграційного тиску, що відкрило шлях до звільнення. До цієї групи входять також Болгарія, Чехія, Естонія, Хорватія та Австрія. Причиною є прийом мільйонів українських біженців.

За словами Кервінського, це є свідченням значного прогресу Польщі у захисті своїх інтересів. Про це заявив і прем’єр-міністр Дональд Туск. «Як я обіцяв, Польща була звільнена від обов'язку приймати мігрантів у рамках механізму переселення ЄС», — написав він на платформі X.

Нагадаємо, за даними НБУ, з 3 жовтня до 14 листопада країну залишили 128 тисяч осіб — майже стільки ж, скільки за попередні дев'ять місяців.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»