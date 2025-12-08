РФ оснастила «Шахеды» камерами заднего вида против перехватчиков

Камера заднего вида на ударном беспилотнике типа «Шахед».

Российские войска начали устанавливать камеры заднего вида на ударные беспилотники типа «Шахед». Об этом сообщил волонтер Сергей Стерненко, опубликовав соответствующее видео.



В Telegram-канале «Полковник ГШ» отметили, что на «Геранях-2» обнаружены камеры, направленные в заднюю полусферу, предназначенные для выявления украинских БПЛА-перехватчиков.



По данным специалиста по связи и радиоэлектронной борьбе Сергея «Флеша» Бескрестнова, речь идет не о системе уклонения, а о камере, которая фиксирует активность украинских беспилотников и передает информацию через MESH-модем в Россию.



Таким образом противник изучает тактику украинских зенитных дронов и выстраивает коридоры их полета. Ранее сообщалось, что российский беспилотник уничтожил автомобиль мобильной огневой группы украинской ПВО.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»