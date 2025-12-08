РФ оснастила «Шахеди» камерами заднього виду проти перехоплювачів

Камера заднього виду на ударному безпілотнику типу «Шахед».

Російські війська почали встановлювати камери заднього виду на ударні безпілотники типу «Шахед». Про це повідомив волонтер Сергій Стерненко, опублікувавши відповідне відео.



У Telegram-каналі «Полковник ГШ» зазначили, що на «Геранях-2» виявили камери, спрямовані в задню півсферу, призначені для виявлення українських БПЛА-перехоплювачів.



За даними фахівця з питань зв’язку та радіоелектронної боротьби Сергія «Флеша» Бескрестнова, це не камера ухилення, а пристрій, який фіксує активність українських безпілотників і передає інформацію через MESH-модем до Росії. Ворог вивчає типи українських зенітних дронів, їхню тактику та вибудовує коридори польотів.



Таким чином, противник вивчає типи українських зенітних дронів, їхню тактику та вибудовує коридори польотів. Раніше повідомлялося, що російський безпілотник знищив автомобіль мобільної вогневої групи української ППО.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»