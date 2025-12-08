Российская авиация сбросила авиабомбы на Запорожье и Вольнянск: ранены 15 человек

Последствия удара по Запорожью. Фото: ГСЧС

8 декабря российские войска атаковали Запорожье и город Вольнянск Запорожской области. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.



Один из ударов пришелся по промышленной инфраструктуре Запорожья.



В результате атак в Запорожье и Вольнянске ранения получили 15 человек, среди них четыре человека в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностировали осколочные ранения, переломы и взрывные травмы. Раненых доставили в больницы.



В пресс-службе Запорожского городского совета рассказали, что в Запорожье повреждены шесть многоквартирных домов и общежитие.



По данным Национальной полиции в Запорожской области, российская авиация сбросила три управляемые авиабомбы на Запорожье и одну – на Вольнянск.



В пресс-службе ГСЧС Украины добавили, что спасатели достали из-под завалов одного человека.



В Вольнянске повреждены 15 домов.

Напомним, что 8 декабря в результате российского обстрела пострадала семья с детьми в городе Константиновка на Донетчине.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко