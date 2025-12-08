В Константиновке при обстреле пострадала семья с детьми

Оккупационные войска утром 8 декабря нанесли удар по Константиновке с помощью FPV-дрона. Пострадала семья. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры.



Россияне ударили по городу в 09:00.



«В результате атаки получили ранения 42-летний мужчина, его жена 32 лет и двое их несовершеннолетних детей — 7-летняя девочка и мальчик 12 лет. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения и контузия», — говорится в сообщении.



Состояние детей и отца средней тяжести.



Ранее мы писали, что российские оккупанты в понедельник ночью, 8 декабря, ударили по Краматорску в Донецкой области.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»