Російська авіація скинула авіабомби на Запоріжжя та Вільнянськ: поранені 15 людей

Наслідки удару по Запоріжжю. Фото: ДСНС

8 грудня російські війська атакували Запоріжжя та місто Вільнянськ Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.



Один з ударів прийшовся по промисловій інфраструктурі Запоріжжя.



Внаслідок атак у Запоріжжі та Вільнянську поранення отримали 15 людей, серед них чотири людини у важкому стані. У постраждалих діагностували осколкові поранення, переломи та вибухові травми. Поранених доправили до лікарень.



У пресслужбі Запорізької міської ради розповіли, що у Запоріжжі пошкоджені шість багатоквартирних будинків та гуртожиток.



За даними Національної поліції у Запорізькій області, російська авіація скинула три керовані авіабомби на Запоріжжя та одну – на Вільнянськ.



У пресслужбі ДСНС України додали, що рятувальники дістали з-під завалів одну людину.



У Вільнянську пошкоджені 15 будинків.

Нагадаємо, що 8 грудня внаслідок російського обстрілу постраждала родина з дітьми у місті Костянтинівка на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко