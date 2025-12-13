РФ запустила дроны и ракеты: ПВО сбила 430 целей

ПВО сбила 430 целей. Фото: Викпедия

Российские оккупанты в ночь на 13 декабря массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Противовоздушная оборона сбила 430 целей. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил.



«В ночь на 13 декабря (с 18:00 12 декабря) противник нанес очередной комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БПЛА, ракет воздушного, морского и наземного базирования. Основное направление удара — Одесская область», — говорится в сообщении.





РФ запустила 495 средств воздушного нападения — 30 ракет разных типов и 465 БПЛА разных типов. Среди них:



- 465 ударных БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотники других типов) по направлениям Курск, Орел, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Чауда, Гвардейское – Крым (около 270 из них – «шахеды»);



- 4 аэробалистические ракеты Х-47М2 «Кинжал» (районы пусков – Тульская, Тамбовская области – РФ);



- 5 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 (район пусков – Крым);

- 5 крылатых ракет Искандер-К (район пуска – Курская область, РФ);



- 16 крылатых ракет Калибр (районы пусков – акватории Черного и Каспийского морей).



По состоянию на 12:00 противовоздушная оборона сбила 430 воздушных целей:



– 417 БпЛА типа Shahed, Гербера (беспилотников других типов);



- 4 крылатых ракеты Искандер-К;



- 9 крылатых ракет Калибр.



Кроме того, зафиксировано попадание 8 ракет и 33 ударных БпЛА на 18 локациях, падение сбитых (обломки) – на 3 локациях. Кроме того, шесть ракет не достигли целей (места падения уточняются).