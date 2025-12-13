РФ запустила дрони та ракети: ППО збила 430 цілей

ППО збила 430 цілей. Фото: Вікпедія

Російські окупанти в ніч проти 13 грудня масовано атакувала Україну ракетами та дронами. Протиповітряна оборона збила 430 цілей. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 13 грудня (з 18:00 12 грудня) противник завдав чергового комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України із застосуванням ударних БПЛА, ракет повітряного, морського та наземного базування. Основний напрямок удару — Одеська область», — йдеться у повідомленні.





РФ запустила 495 засобів повітряного нападу — 30 ракет різних типів та 465 БПЛА різних типів. Серед них:



- 465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера (безпілотники інших типів) за напрямками Курськ, Орел, Міллєрове, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Чауда, Гвардійське – Крим (близько 270 з них – «шахеди»);



- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків – Тульська, Тамбовська області – РФ);



- 5 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23 (район пусків – Крим);

- 5 крилатих ракет Іскандер-К (район пуску – Курська область, РФ);



- 16 крилатих ракет Калібр (райони пусків – акваторії Чорного та Каспійського морів).



Станом на 12:00 протиповітряна оборона збила 430 повітряних цілей:



- 417 БпЛА типу Shahed, Гербер (безпілотників інших типів);



- 4 крилаті ракети Іскандер-К;



- 9 крилатих ракет Калібр.



Крім того, зафіксовано попадання 8 ракет та 33 ударних БпЛА на 18 локаціях, падіння збитих (уламки) – на 3 локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей (місця падіння уточнюються).