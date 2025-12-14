Из Донецкой области за сутки эвакуировали 167 человек, из них — 25 детей

Фото: Нацполиция Украины

Оперативная обстановка в Донецкой области по состоянию на утро 14 декабря остается напряженной, сообщили в Донецкой ОВА. За сутки российские войска семь раз обстреляли населенные пункты области, есть погибшие и раненые, зафиксированы разрушения жилья и инфраструктуры.



В Покровском районе, в Красноподолье Криворожской громады, ранения получили два человека, поврежден жилой дом. В Краматорске пострадала многоэтажка, в Сергеевке Андреевской громады поврежден автомобиль. В Константиновке один человек погиб, еще двое получили ранения. В Бахмутском районе, в Северске, повреждены два дома.



На фоне усиления обстрелов продолжается эвакуация гражданского населения. За истекшие сутки из прифронтовых районов вывезли 167 человек, среди них — 25 детей.



Из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Николаевке и громаде Краматорского района объявлена принудительная эвакуация детей. В военной администрации призвали родителей и законных представителей оперативно содействовать вывозу несовершеннолетних в более безопасные регионы.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что в результате российских обстрелов за сутки в Донецкой области погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения различной степени тяжести.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»