Армия РФ оккупировала Толстой и продвинулась у Ямполя и в Северске

OSINT-проект DeepState сообщил об обновлении карты боевых действий. По данным аналитиков, российская армия оккупировала населенный пункт Толстой в Донецкой области, а также зафиксировано продвижение войск РФ вблизи Ямполя и в районе Северска.

Скриншот: DeepState



«Карта обновлена. Враг оккупировал Толстой, а также продвинулся вблизи Ямполя и в Северске», — говорится в сообщении DeepState.



Отмечается, что изменения на карте отражают усиление давления противника на Донецком направлении.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали о переброске российскими войсками дополнительных резервов в районы Покровска и Мирнограда, что может свидетельствовать о подготовке к дальнейшему наступлению.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»