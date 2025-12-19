ЕС одобрил кредит Украине на €90 млрд без активов РФ

Европейский союз согласовал кредит для Украины на €90 млрд. Иллюстративное фото, созданное ИИ.

Европейский совет одобрил предоставление Украине кредита в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Финансирование будет обеспечено за счёт заимствований Европейского союза на рынках капитала под гарантии бюджетного резерва ЕС. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС.



Решение было принято после обсуждения текущей финансовой ситуации Украины и обмена мнениями с президентом Владимиром Зеленским. В Совете ЕС подчеркнули необходимость заранее закрыть ключевые бюджетные потребности Украины в среднесрочной перспективе с учётом предложений Европейской комиссии.



Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил лидеров ЕС за принятое решение и отметил его стратегическое значение.

«Благодарю всех лидеров Европейского союза за решение Европейского совета о финансовой поддержке Украины в размере 90 млрд евро на 2026–2027 годы. Это значительная поддержка, которая действительно укрепляет нашу устойчивость. Важно, что российские активы остаются замороженными и что Украина получила финансовую гарантию безопасности на ближайшие годы. Спасибо за результат и единство. Вместе мы защищаем будущее нашего континента», — заявил Зеленский.

Кредит будет предоставлён без использования замороженных российских активов. При этом в Совете ЕС подчёркивают, что Украина начнёт погашение обязательств только после получения репараций от России.



Гарантии по займу будут обеспечиваться бюджетом ЕС в рамках механизма усиленного сотрудничества. В финансировании этих гарантий не будут участвовать Чехия, Венгрия и Словакия — это не повлияет на их финансовые обязательства и учитывает особенности их политики безопасности и обороны.



Текст решения, зафиксированный в документе EUCO 26/25, поддержали 25 глав государств и правительств стран Европейского союза.



В то же время ЕС продолжит работу над техническими и правовыми механизмами будущего «репарационного кредита», который может быть основан на доходах от замороженных российских активов. Европейский совет вернётся к рассмотрению этого вопроса на одном из следующих заседаний.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»