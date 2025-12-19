ЄС погодив кредит для України на €90 млрд без активів РФ

Європейський Союз погодив кредит для України на €90 млрд. Ілюстративне фото, створене ШІ.

Європейська рада погодила надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Фінансування здійснюватиметься шляхом запозичень Європейського Союзу на ринках капіталу під гарантії бюджетного резерву ЄС. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.



Рішення ухвалили після обговорення поточної фінансової ситуації України та обміну думками з президентом Володимиром Зеленським. Європейська рада наголосила на необхідності завчасно забезпечити ключові бюджетні потреби України у середньостроковій перспективі з урахуванням пропозицій Європейської комісії.



Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за ухвалене рішення та підкреслив його стратегічне значення.

«Дякую всім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту», - заявив Зеленський.

Кредит буде надано без використання заморожених російських активів. Водночас у Раді ЄС зазначили, що Україна розпочне погашення зобов’язань лише після отримання репарацій від Росії.



Гарантії за позикою забезпечуватимуться бюджетом ЄС у межах механізму посиленого співробітництва. У фінансуванні цих гарантій не братимуть участі Чехія, Угорщина та Словаччина — це не впливатиме на їхні фінансові зобов’язання й враховує особливості їхньої політики безпеки та оборони.



Рішення, зафіксоване в документі EUCO 26/25, підтримали 25 глав держав і урядів країн Європейського Союзу.



Водночас ЄС продовжить роботу над технічними та правовими механізмами майбутнього «репараційного кредиту», який може базуватися на доходах від заморожених російських активів. Європейська рада повернеться до розгляду цього питання на одному з наступних засідань.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»