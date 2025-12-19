Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
ЄС погодив кредит для України на €90 млрд без активів РФ
19 грудня 2025, 08:16

ЄС погодив кредит для України на €90 млрд без активів РФ

Європейський Союз погодив кредит для України на €90 млрд. Ілюстративне фото, створене ШІ. Європейський Союз погодив кредит для України на €90 млрд. Ілюстративне фото, створене ШІ.

Європейська рада погодила надання Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Фінансування здійснюватиметься шляхом запозичень Європейського Союзу на ринках капіталу під гарантії бюджетного резерву ЄС. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Рішення ухвалили після обговорення поточної фінансової ситуації України та обміну думками з президентом Володимиром Зеленським. Європейська рада наголосила на необхідності завчасно забезпечити ключові бюджетні потреби України у середньостроковій перспективі з урахуванням пропозицій Європейської комісії.

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам ЄС за ухвалене рішення та підкреслив його стратегічне значення.

«Дякую всім лідерам Європейського Союзу за рішення Європейської ради щодо фінансової підтримки України на 90 млрд євро у 2026–2027 роках. Це значна підтримка, яка справді посилює нашу стійкість. Важливо, що російські активи залишаються знерухомленими і що Україна отримала фінансову безпекову гарантію на найближчі роки. Дякую за результат і єдність. Разом ми захищаємо майбутнє нашого континенту», - заявив Зеленський.

Кредит буде надано без використання заморожених російських активів. Водночас у Раді ЄС зазначили, що Україна розпочне погашення зобов’язань лише після отримання репарацій від Росії.

Гарантії за позикою забезпечуватимуться бюджетом ЄС у межах механізму посиленого співробітництва. У фінансуванні цих гарантій не братимуть участі Чехія, Угорщина та Словаччина — це не впливатиме на їхні фінансові зобов’язання й враховує особливості їхньої політики безпеки та оборони.

Рішення, зафіксоване в документі EUCO 26/25, підтримали 25 глав держав і урядів країн Європейського Союзу.

Водночас ЄС продовжить роботу над технічними та правовими механізмами майбутнього «репараційного кредиту», який може базуватися на доходах від заморожених російських активів. Європейська рада повернеться до розгляду цього питання на одному з наступних засідань.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна Європейський Союз
Інше
заморожені активи РФ фінансова допомога ЄС

Інші публікації

@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
15:54
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
12:59
Окупанти скоротили на 84% кількість працівників Маріупольського металургійного комбінату: у ЗМІ розповіли, що відомо
18:17
Блокування зв'язку в окупації. Відомо, як українці можуть додзвонитися рідним до України
15:05
ЗСУ уразили склад безпілотників та зосередження живої сили російської армії в окупованих Макіївці та Донецьку
13:13
СБУ завдала удару по техніці РФ у Бельбеку на сотні мільйонів доларів
13:02
В Алчевську масово поширюється стрептодермія серед школярів
09:59
Окупанти «дарують» будинки українців сім’ям російських ядерників
21:20
В окупованому Донецьку повідомили про атаки БПЛА та вибухи
18:09
Донецьк збираються розширювати за рахунок зруйнованої Мар'їнки
17:02
В окупованому Луганську оголосили про ліквідацію десятків будинків
16:50
Загарбники використовують залізницю на окупованій Донеччині для транзиту зброї
14:00
Путін «узаконив» вилучення житла українців на окупованих територіях до 2030 року
13:03
У Мелітополі доступ до пенсій обмежили онлайн-записом
12:00
Шахти, заводи та логістика: Росія будує військову економіку на захоплених територіях
20:55
Дрони атакували окупований Донецьк: над містом підіймався чорний дим
14:55
У Криму «націоналізували» майно Олександра Усика: його звинуватили у підтримці ЗСУ
14:04
У Пологах загинула жінка: окупанти заявляють про обстріли
12:25
Фрески окупантів та музей пам'яті: два різні Маріуполя
12:12
На ТОТ вчителів залишають без зарплат — дані ЦНС
усі новини
22:36
Окупанти розбомбили та пограбували турецьке підприємство у Маріуполі
22:07
У РФ помер командир 88-ї бригади «Еспаньйола» Станіслав «Іспанець» Орлов: він наказував вбивати українських полонених
21:32
Росіяни вдарили по Лиману, є поранені
21:18
За тиждень волонтери евакуювали з Дружківки та Олексієво-Дружківки понад 50 осіб
20:57
З Костянтинівської громади евакуювали ще двох людей
20:07
Через аварію Дружківка залишилася без світла
19:47
Краматорськ частково без світла
19:34
ЗСУ знищили скупчення бронетехніки окупантів біля Покровська
17:59
Армія РФ увечері завдала трьох ударів по Краматорську
17:49
У Запорізькій області Легіон «Свобода Росії» підірвав важливу залізничну артерію окупантів
17:45
«Потихеньку йдуть у світ фантазій»: у ЗСУ відповіли на слова Путіна про «захоплення» половини Лимана
17:05
У Туреччині знайшли російський розвідувальний дрон Орлан-10
16:36
Російська армія намагається обійти Сіверськ: у ЗСУ назвали напрямок
16:36
Дрон ЗСУ знищив Т-90М на Покровському напрямку
16:27
Мільйони українців, які живуть у Росії, мають проголосувати на українських виборах — Путін
16:10
Путін заявив, що Росія не вважає себе відповідальною за загибель людей в Україні: офіційно лише на Донеччині від рук окупантів загинули тисячі
15:54
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
15:53
Окупанти вдарили по селу в Олександрівській громаді, спалахнула пожежа
15:47
Австралія передала Україні останню партію танків Abrams
15:35
ЗСУ просунулися на Покровському та Слов'янському напрямках – ISW
усі новини
ВІДЕО
Сили оборони зірвали штурм РФ біля Покровська. Фото: скриншот ЗСУ знищили скупчення бронетехніки окупантів біля Покровська
19 грудня, 19:34
Розвідка показала відео спецоперації у Запорізькій області. Фото: ГУР У Запорізькій області Легіон «Свобода Росії» підірвав важливу залізничну артерію окупантів
19 грудня, 17:49
Танк Т-90М після скиду термобаричної гранати. Дрон ЗСУ знищив Т-90М на Покровському напрямку
19 грудня, 16:36
Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі Нове виправдання окупації: чому обіцянки Путіна не вирішують водну кризу на Донбасі
19 грудня, 15:54
Путін Путін вважає напад на Європу нісенітницею, але рекордно витрачає на армію
19 грудня, 14:24
У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ У мережі з’явилося відео удару дронів по танкеру «тіньового флоту» РФ
19 грудня, 13:43
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір