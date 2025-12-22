РФ накопила около 2000 дронов: возможны массированные удары

«Шахед» атакует мост в Маяках.

Россия накапливает значительный арсенал беспилотников: по данным специалиста по связи и радиоэлектронной борьбе Сергея «Флеша» Бескрестнова, противник имеет около 2000 БПЛА, из которых около 1400 составляют дроны типа «Шахед». При этом эта цифра не учитывает резервные запасы.



«Эти 2000 аппаратов могут быть использованы в формате 2–3 массированных ударов или распределены равномерно на зимний период», — отметил эксперт.







Он также напомнил, что рекордное количество запущенных противником БПЛА за сутки составило 750 единиц. Этот максимум был зафиксирован 7 сентября 2025 года.

Напомним, в ночь на 22 декабря российская армия запустила по территории Украины 86 дронов.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»