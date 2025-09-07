Україна пережила масовану атаку: збито понад 750 повітряних цілей

У ніч на 7 вересня (починаючи з 17:00 6 вересня) Росія завдала комбінованого удару по території України із застосуванням ударних безпілотників та ракет наземного базування. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, радіотехнічні війська виявили та супроводжували 818 повітряних цілей:

805 ударних дронів Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів, запущених з території РФ (Курськ, Брянськ, Міллерове, Орел, Шаталове, Приморсько-Ахтарськ), а також з тимчасово окупованого Криму (Гвардійське, Чауда);

9 крилатих ракет «Іскандер-К», випущених із Курської області;

4 балістичні ракети «Іскандер-М/KN-23» з території Криму.

Відбиттям атаки займалися авіація, підрозділи ППО, сили радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та системи безпілотної оборони.

За попередніми даними на 08:30 ранку, українська протиповітряна оборона збила або подавила 751 повітряну ціль, серед них:



747 дронів Shahed та імітаторів;

4 крилаті ракети «Іскандер-К».

При цьому зафіксовано влучення 9 ракет та 56 ударних дронів у 37 локаціях, а також падіння уламків на 8 об'єктах.

Повітряна тривога продовжується: у небі залишаються кілька ворожих дронів.

Нагадаємо, сьогодні Київ зазнав масованої атаки дронами. Один із ударів припав на будівлю Кабміну на вулиці Грушевського.