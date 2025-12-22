Украина получила тепловую электростанцию из Литвы

Иллюстративное фото

Украина получила полный комплект оборудования для тепловой электростанции, переданный из Литвы в рамках Механизма гражданской защиты ЕС (UCPM). Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины. Операцию координировала Европейская комиссия — она стала одной из крупнейших логистических миссий Евросоюза с начала полномасштабной войны.



Доставка длилась 11 месяцев и включала 149 отдельных поставок общим весом 2399 тонн. В их числе — 40 негабаритных грузов, включая особо тяжелые трансформаторы и статоры массой около 172 тонн каждый. Полученное оборудование уже позволило провести аварийные ремонты в нескольких регионах Украины, где энергетическая инфраструктура была существенно повреждена в результате российских ударов.



С начала полномасштабной агрессии Евросоюз через UCPM передал Украине около 9500 генераторов и 7200 трансформаторов. В целом Еврокомиссия выделила более 1,2 млрд евро на гуманитарные программы и доставила в страну свыше 160 тысяч тонн помощи.



Сегодня в Украине отмечают День энергетика — профессиональный праздник людей, которые ежедневно удерживают энергосистему в рабочем состоянии под постоянной угрозой атак. Враг прицельно бьет по подстанциям, линиям электропередачи и энергетическим узлам, пытаясь оставить города без света и тепла. Но после каждого удара украинские энергетики снова возвращают систему к жизни.

Напомним, Украина получила 2,3 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»