ВСУ отбили штурм и уничтожили «танки-сараи» российской армии под Константиновкой

Удары по российским танкам под Константиновкой. Фото: кадр из видео

22 декабря 28-я механизированная бригада ВСУ совместно со смежниками отбили механизированный штурм российских войск под городом Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



Оккупанты пытались прорваться через украинские боевые порядки вблизи села Иванополье. ВС РФ задействовали «максимально зашитые танки-сараи» и около 15 штурмовиков.



На подъезде к позициям захватчиков встретили огнем артиллеристы, затем – экипажи БПЛА и смежные подразделения. В результате танки остановили и уничтожили, а штурмовиков ликвидировали.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко