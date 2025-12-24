Российский беспилотник прилетел в шестой этаж дома в Чернигове

Удар БПЛА в Чернигове. Фото: Черниговский горсовет

Около 16:00 24 декабря в Чернигове зафиксировано падение вражеского беспилотника. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского городского совета. Удар пришелся по боковой стене шестого этажа многоквартирного жилого дома.



В результате попадания в квартире возник пожар. Пострадавших среди жителей нет. Предварительно известно о выбитых окнах в доме, куда пришелся удар, а также в здании общежития, расположенного поблизости.



На месте чрезвычайной ситуации разворачивается пункт несокрушимости, где жители смогут согреться, а сотрудники полиции принимают заявления от пострадавших. Параллельно принимаются меры для проведения первоочередных аварийно-восстановительных работ.



В частности, планируется закрыть периметр поврежденных домов OSB-плитами, чтобы сохранить тепло в квартирах с учетом низкой температуры воздуха.

Ранее «Новости Донбасса» писали о ликвидации пожаров после обстрелов в Краматорске и Николаевке Донецкой области.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»