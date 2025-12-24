Російський безпілотник вдарив у шостий поверх будинку у Чернігові

Удар БПЛА у Чернігові. Фото: Чернігівська міськрада

Близько 16:00 24 грудня у Чернігові зафіксовано падіння ворожого безпілотника. Про це повідомляє пресслужба Чернігівської міської ради. Удар припав у бічну стіну шостого поверху багатоквартирного житлового будинку.



Внаслідок влучання в квартиру виникла пожежа. Постраждалих серед мешканців немає. Попередньо відомо про вибиті вікна в будинку, куди припав удар, а також у будівлі гуртожитку, розташованого поблизу.



На місці надзвичайної ситуації розгортається пункт незламності, де мешканці матимуть змогу зігрітися, а співробітники поліції приймають заяви від постраждалих. Паралельно вживаються заходи щодо першочергових аварійно-відновлювальних робіт.



Зокрема планується закрити периметр пошкоджених будинків OSB-плитами, щоб зберегти тепло в квартирах з урахуванням низької температури повітря.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»