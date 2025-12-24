У Краматорську та Миколаївці ліквідували пожежі після обстрілів

Пожежа у Краматорську.

За минулу добу підрозділи ДСНС оперативно ліквідували три пожежі, що виникли внаслідок обстрілів житлових кварталів Краматорська та Миколаївки. Вогнем було знищено автомобіль, житловий будинок і гараж.

Ліквідація пожежі у Миколаївці.

Відео з місць ліквідації пожеж оприлюднило Головне управління ДСНС України у Донецькій області. На кадрах зафіксовано роботу рятувальників та наслідки ударів по цивільній інфраструктурі.







Нагадаємо, в ніч на 23 грудня російська армія двічі завдала ударів по Краматорську. Про це в коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник ДСНС у Донецькій області Станіслав Балдін.