Москва видит в плане Украины и США лишь старт для переговоров — Bloomberg
24 декабря 2025, 21:34

Москва считает план из 20 пунктов, подготовленный Украиной и США, лишь отправной точкой для дальнейших переговоров, поскольку в документе отсутствуют положения, принципиально важные для России, и он не отвечает на ряд вопросов.

Об этом сообщил источник Bloomberg на условиях анонимности, сославшись на чувствительность темы. По его словам, Кремль воспринимает инициативу как «типичный украинский план», но намерен изучать ее «хладнокровно».

Владимир Путин публично предложения пока не комментировал. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представитель Кремля Кирилл Дмитриев после встречи с американской делегацией во Флориде проинформировал Путина о результатах переговоров, а Москва в ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном для формирования своей позиции.

Напомним, в мирном плане указано, что Россия должна вывести свои войска с территории Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. По Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областям предлагаются два возможных варианта решения.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Мирный план
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
22:38
Удары по критической инфраструктуре: Харьков атакован «Молниями»
21:34
Москва видит в плане Украины и США лишь старт для переговоров — Bloomberg
21:02
Волонтеры спасли немощного жителя Григорьевки Запорожской области
19:57
В зоне боев Донецкой области остаются более 34 тысяч мирных жителей
19:15
Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов
18:47
Дружковка 25 декабря останется без света
18:00
«Чёрные ястребы» ГУР: архивные кадры операции под Покровском
17:59
Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области
17:32
Российский беспилотник прилетел в шестой этаж дома в Чернигове
17:17
В Краматорске и Николаевке ликвидировали пожары после обстрелов
17:08
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
17:06
Авиация ВСУ ударила по зданиям с российскими пилотами дронов в Покровске
16:51
Швеция скоро анонсирует новый пакет помощи Украине в сфере ПВО
16:46
Взрывы в Славянске: над городом поднялся столб дыма
16:39
Появилось видео удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз»
16:36
Российские войска давят на Мирноград — ВСУ рассказали о ситуации в городе
16:14
На Донетчине объявили эвакуацию детей из 19 населенных пунктов
15:59
В Тюменской области ФСБ убила уроженца Винницкой области
15:30
На Донетчине десантники ВСУ не дали российским войскам форсировать реку Северский Донец и высадить пехоту на берег
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
