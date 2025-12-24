Москва видит в плане Украины и США лишь старт для переговоров — Bloomberg

Москва считает план из 20 пунктов, подготовленный Украиной и США, лишь отправной точкой для дальнейших переговоров, поскольку в документе отсутствуют положения, принципиально важные для России, и он не отвечает на ряд вопросов.

Об этом сообщил источник Bloomberg на условиях анонимности, сославшись на чувствительность темы. По его словам, Кремль воспринимает инициативу как «типичный украинский план», но намерен изучать ее «хладнокровно».

Владимир Путин публично предложения пока не комментировал. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, представитель Кремля Кирилл Дмитриев после встречи с американской делегацией во Флориде проинформировал Путина о результатах переговоров, а Москва в ближайшее время продолжит контакты с Вашингтоном для формирования своей позиции.

Напомним, в мирном плане указано, что Россия должна вывести свои войска с территории Днепропетровской, Николаевской, Сумской и Харьковской областей. По Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областям предлагаются два возможных варианта решения.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»