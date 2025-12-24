Мирний план Зеленського: компроміси щодо територій та терміни виборів

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно подав проєкт базового документа про закінчення війни з Росією. Він складається з 20 пунктів та охоплює ключові політичні, територіальні, військові та економічні питання.



Одним із найбільш дискусійних положень залишається територіальне врегулювання. У проєкті зазначено, що Росія має вивести свої війська з території Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей. По Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях пропонуються два можливі варіанти рішення.



Згідно з одним із них, лінія фронту на дату підписання угоди визнається офіційною лінією зіткнення. Також розглядається можливість створення потенційної вільної економічної зони на території Донбасу. Для затвердження такого рішення Україна готова провести референдум на підконтрольних територіях.

Окремий пункт стосується обороноздатності країни: чисельність Збройних Сил України пропонується зафіксувати на рівні 800 тисяч військовослужбовців. У документі також прямо прописаний вступ України до Європейського Союзу у встановлений термін.

Значну увагу приділено відновленню країни. Передбачається створення спеціальних фондів, при цьому, за словами Зеленського, для відновлення потрібно залучити близько 800 млрд доларів.

Серед ключових економічних положень є пропозиція спільної експлуатації Запорізької АЕС Україною та США у форматі «50 на 50». Ще один пункт передбачає зобов'язання Росії не перешкоджати використанню річки Дніпро та Чорного моря для комерційної діяльності.

Окремо обговорюється питання виборів. Україна має провести їх у максимально стислий термін після підписання угоди: спочатку президентські, потім парламентські та місцеві.

За словами Володимира Зеленського, за більшістю пунктів проєкту вже знайдено консенсус. При цьому зі Сполученими Штатами поки що немає спільної позиції з питань територій Донецької області та статусу Запорізької АЕС. Україна очікує офіційної відповіді щодо представленого проєкту з боку Росії.

Детальніше дивіться у відеоматеріалі журналістів «Новини Донбасу»

Нагадаємо, Швеція незабаром анонсує новий пакет допомоги Україні у сфері ППО.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»