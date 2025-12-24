Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Удары по критической инфраструктуре: Харьков атакован «Молниями»
24 декабря 2025, 22:38

Удары по критической инфраструктуре: Харьков атакован «Молниями»

Последствия российской атаки на Харьков. Фото: Харьковский горсовет Последствия российской атаки на Харьков. Фото: Харьковский горсовет

Вечером, 24 декабря, в Харькове зафиксированы прилеты беспилотников «Молния». Один из ударов пришелся по Слободскому району, сообщил мэр города Игорь Терехов. В результате повреждены припаркованные автомобили и выбиты окна в многоэтажном жилом доме.

Еще один прилет произошел в Шевченковском районе — на месте удара вспыхнул пожар. В результате атаки пострадал один человек. Как отметил Игорь Терехов, целью последних двух ударов стала критическая инфраструктура.

Последствия российской атаки на Харьков. Фото: Харьковский горсоветПоследствия российской атаки на Харьков. Фото: Харьковский горсовет

По словам мэра, в течение всего дня российские войска целенаправленно наносят удары по объектам, которые обеспечивают харьковчан теплом, горячей и холодной водой. Именно такие объекты стали мишенью атак в Слободском и Шевченковском районах.

Он также заверил, что коммунальные службы и энергетики работают в круглосуточном режиме, делая все возможное, чтобы сохранить функционирование критической инфраструктуры и продолжить подачу тепла, воды и электроэнергии в дома жителей Харькова.

Напомним, российский беспилотник прилетел в шестой этаж дома в Чернигове.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Харьков
Прочее
российская атака
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

НОВОСТИ ОККУПАЦИЯ ВСЕ
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
15:21
В РФ сообщили, когда начнут восстанавливать аэропорты на оккупированных территориях Донбасса
14:24
В школах Крыма появились «учителя» без педагогического образования
11:11
Сопротивление «АТЕШ» провело рекрутинговую акцию в Луганске
18:04
Россиянин пожалел, что в оккупированном Донецке не играет «Шахтёр»
16:16
Украинская ракета ударила по пункту базирования плавсредств оккупантов в аннексированном Крыму
15:39
ВСУ поразили склад боеприпасов, склад и места пусков БПЛА на временно захваченной Донетчине
12:26
В Мариуполе слышны взрывы: работает российская ПВО
08:25
Армия РФ оккупировала Звановку и продвинулась в Донецкой области
16:07
Оккупация породила беспредел: рынки Мариуполя под контролем криминала
13:33
Украина требует немедленного возвращения полусотни жителей Сумщины, которых оккупанты вывезли в РФ
12:56
ВСУ нанесли удар по инфраструктуре оккупантов в Донецкой области
12:45
Российские оккупанты открыли продажу билетов в Мариупольском драмтеатре, который сами ранее уничтожили авиабомбами
11:54
Дроны СБУ поразили два российских самолета Су-27 в оккупированном Крыму
22:36
Оккупанты разбомбили и разграбили турецкое предприятие в Мариуполе
15:54
Новое оправдание оккупации: почему обещания Путина не решают водный кризис на Донбассе
12:59
Оккупанты сократили на 84% количество работников Мариупольского металлургического комбината: в СМИ рассказали, что известно
18:17
Блокировка связи в оккупации. Известно, как украинцы могут дозвониться родным в Украину
15:05
ВСУ поразили склад беспилотников и сосредоточение живой силы российской армии в оккупированных Макеевке и Донецке
13:13
СБУ ударила по технике РФ в Бельбеке на сотни миллионов долларов
13:02
В Алчевске массово распространяется стрептодермия среди школьников
09:59
Оккупанты «дарят» дома украинцев семьям российских ядерщиков
21:21
В оккупированном Донецке сообщили об атаках БПЛА и взрывах
18:09
Донецк собираются расширять за счет разрушенной Марьинки
17:03
В оккупированном Луганске объявили о ликвидации десятков домов
16:50
Захватчики используют железную дорогу на оккупированной Донетчине для транзита оружия
14:00
Путин «узаконил» изъятие жилья украинцев на оккупированных территориях до 2030 года
13:03
В Мелитополе доступ к пенсиям ограничили онлайн-записью
все новости
22:38
Удары по критической инфраструктуре: Харьков атакован «Молниями»
21:34
Москва видит в плане Украины и США лишь старт для переговоров — Bloomberg
21:02
Волонтеры спасли немощного жителя Григорьевки Запорожской области
19:57
В зоне боев Донецкой области остаются более 34 тысяч мирных жителей
19:15
Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов
18:47
Дружковка 25 декабря останется без света
18:00
«Чёрные ястребы» ГУР: архивные кадры операции под Покровском
17:59
Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области
17:32
Российский беспилотник прилетел в шестой этаж дома в Чернигове
17:17
В Краматорске и Николаевке ликвидировали пожары после обстрелов
17:08
Покровск под прицелом: что происходит в одной из самых горячих точек фронта — онлайн
17:06
Авиация ВСУ ударила по зданиям с российскими пилотами дронов в Покровске
16:51
Швеция скоро анонсирует новый пакет помощи Украине в сфере ПВО
16:46
Взрывы в Славянске: над городом поднялся столб дыма
16:39
Появилось видео удара по нефтяному терминалу «Таманьнефтегаз»
16:36
Российские войска давят на Мирноград — ВСУ рассказали о ситуации в городе
16:14
На Донетчине объявили эвакуацию детей из 19 населенных пунктов
15:59
В Тюменской области ФСБ убила уроженца Винницкой области
15:30
На Донетчине десантники ВСУ не дали российским войскам форсировать реку Северский Донец и высадить пехоту на берег
14:51
Премьеры не будет. Оккупанты отменили показ спектаклей в Мариупольском драмтеатре, который уничтожили в 2022 году
14:48
В Чернигове обстрел энергетической инфраструктуры: тысячи людей без света
14:29
Российский беспилотник атаковал людей на улице в Константиновке: есть раненые
14:12
ВСУ поразили место хранения беспилотных катеров и склад полка армии РФ в оккупированных Крыму и Луганской области
14:00
Оккупанты снова используют разрушенную ракетами ATACMS базу в Луганске
13:31
Женская мобильная группа ПВО продемонстрировала слажённую работу
13:14
Оккупированный Донецк попал под обстрел: есть пострадавший
13:09
Российская армия за сутки убила одного и ранила пять жителей Донецкой области
12:32
Удар по ТЭЦ под Харьковом: перебои с теплом и транспортом
12:18
Армия РФ за сутки атаковала населенные пункты Донетчины: в ОВА показали последствия
11:55
Зеленский объяснил идею свободной экономической зоны на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Последствия российской атаки на Харьков. Фото: Харьковский горсовет Удары по критической инфраструктуре: Харьков атакован «Молниями»
24 декабря, 22:38
Волонтеры спасли немощного жителя Григорьевки Запорожской области Волонтеры спасли немощного жителя Григорьевки Запорожской области
24 декабря, 21:02
Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов Мирный план Зеленского: компромиссы по территориям и сроки выборов
24 декабря, 19:15
«Чёрный ястреб» ГУР. «Чёрные ястребы» ГУР: архивные кадры операции под Покровском
24 декабря, 18:00
Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области Рейд вместо наступления: что происходит на границе Сумской области
24 декабря, 17:59
Пожар в Краматорске. В Краматорске и Николаевке ликвидировали пожары после обстрелов
24 декабря, 17:17

«Новости Донбасса» © 2025 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме без письменного разрешения компании.

О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор