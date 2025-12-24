Удары по критической инфраструктуре: Харьков атакован «Молниями»

Последствия российской атаки на Харьков. Фото: Харьковский горсовет

Вечером, 24 декабря, в Харькове зафиксированы прилеты беспилотников «Молния». Один из ударов пришелся по Слободскому району, сообщил мэр города Игорь Терехов. В результате повреждены припаркованные автомобили и выбиты окна в многоэтажном жилом доме.

Еще один прилет произошел в Шевченковском районе — на месте удара вспыхнул пожар. В результате атаки пострадал один человек. Как отметил Игорь Терехов, целью последних двух ударов стала критическая инфраструктура.

Последствия российской атаки на Харьков. Фото: Харьковский горсовет



По словам мэра, в течение всего дня российские войска целенаправленно наносят удары по объектам, которые обеспечивают харьковчан теплом, горячей и холодной водой. Именно такие объекты стали мишенью атак в Слободском и Шевченковском районах.



Он также заверил, что коммунальные службы и энергетики работают в круглосуточном режиме, делая все возможное, чтобы сохранить функционирование критической инфраструктуры и продолжить подачу тепла, воды и электроэнергии в дома жителей Харькова.

Напомним, российский беспилотник прилетел в шестой этаж дома в Чернигове.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»