Бизнес в эвакуации: как предприниматели Донбасса перезапускаются в Павлограде

Малый и средний бизнес Донбасса, чтобы выжить, был вынужден срочно переезжать из прифронтовых городов. Целые предприятия релоцировались в Павлоград Днепропетровской области. Среди них — бизнес Владимира, который вместе с семьей покинул родную Гродовку.



Владимир уже три года живет в Павлограде и продолжает дело, начатое на Донбассе более 15 лет назад. В прошлом шахтер, он и после выхода на пенсию не остановился: открывал рестораны, столовые, пиццерии и магазины.

Война разрушила прежний бизнес — после прихода российских войск от него остались руины. В первые дни полномасштабного вторжения исчезло топливо и поставки, люди начали массово уезжать, работать стало практически невозможно.



Несмотря на это, семья держалась почти два года, а с усилением обстрелов срочно вывезла оборудование и личные вещи. Часть из них — памятные мелочи из родных кафе — Владимир сохранил и перевез с собой. Его дочь Наталья также переехала в Павлоград. Она вспоминает, как в 2024 году семье удалось вывезти магазин буквально за два часа — вскоре после отъезда здание попало под обстрел.

Предприниматели-переселенцы обычно создают рабочие места не только для себя, но и для земляков. В одном из павлоградских кафе из четырех сотрудников трое — выходцы из Донецкой области. В местном центре занятости отмечают: с начала полномасштабной войны туда обратились более 3500 ВПЛ, почти 1500 из них помогли найти работу.

Государство также компенсирует работодателям часть расходов и предлагает гранты на открытие бизнеса. По состоянию на 2025 год на временно оккупированных территориях зарегистрировано около 64 тысяч украинских компаний — примерно 5% всего бизнеса страны, и далеко не все смогли релоцироваться.

Днепропетровская область при этом остается одним из главных «магнитов» для предпринимателей. Почему Павлоград? Ответ простой: это ближайшая точка к дому. Большинство переселенцев живут с надеждой вернуться. Пока же они работают на новом месте, не останавливаются и верят, что «эти люди не сдаются» — и однажды снова поедут домой.

Подробнее смотрите в авторском видео журналистов «Новости Донбасса»

Ранее «Новости Донбасса» писали, как переселенцы строят новую жизнь в Кировоградской области.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»