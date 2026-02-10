В угрупованні «ДНР» заявили, що хочуть «запустити швидкісні електрички» між окупованими Донеччиною та Луганщиною

Електричка в окупованому Донецьку. Фото: угруповання «ДНР»

«Міністерство транспорту ДНР» нібито створило «приміську пасажирську залізничну компанію» на базі псевдопідприємства «Донецька залізниця». Про це стало відомо із заяви так званого «міністра транспорту ДНР» Олександра Бондаренка.



За його словами, окупанти нібито «готують запуск електричок» між захопленими Донецьком та Маріуполем.



«Наступним етапом роботи «приміської пасажирської залізничної компанії» стане організація пасажирських перевезень з «ЛНР». Вже працюємо над організацією швидкісного залізничного сполучення із «сусідньою республікою». Ведемо роботу з організації прямого залізничного приміського сполучення між Іловайськом та Ростовом-на-Дону. У подальшій перспективі – вийти на Запорізьку та Херсонську області», – сказав Бондаренко.



Варто зазначити, що від початку окупації частини Донецької області загарбники так і не змогли налагодити залізничне сполучення. Наприклад, вокзал у Донецьку з 2014 року стояв законсервованим і не працював, а у травні 2025-го окупанти «похвалилися» прибуттям туди однієї електрички із захопленого Дебальцевого.

Нагадаємо, що раніше голова угрупування «ДНР» Денис Пушилін заявив, що окупанти «запустять поїзд» між Ростовом та захопленими Донецьком та Іловайськом.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко