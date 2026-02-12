БПЛА ночью атаковали оккупированный Луганск: под удар могла попасть подстанция, часть районов осталась без света

Последствия атаки на оккупированный Луганск. Фото: соцсети

Ночью 12 февраля дроны ударили по оккупированному Луганску. Об этом сообщили в Телеграм-канале Exilenova+.



После «прилетов» часть районов осталась без света. Вероятно, под удар попала подстанция «Кирова».



В местных пророссийских изданиях и пабликах подтвердили атаку БПЛА на город, а также перебои со светом.



Глава группировки «ЛНР» Леонид Пасечник и так называемое «Правительство ЛНР» пока никак не комментировали атаку.

Напомним, что ночью 11 февраля беспилотники массированно атаковали один из ключевых НПЗ «Лукойла» в России, в результате чего возник пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко