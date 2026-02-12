БПЛА вночі атакували окупований Луганськ: під удар могла потрапити підстанція, частина районів залишилася без світла

Наслідки атаки на окупований Луганськ. Фото: соцмережі

Вночі 12 лютого дрони вдарили по окупованому Луганську. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.



Після «прильотів» частина районів залишилася без світла. Ймовірно, під удар потрапила підстанція «Кірова».



У місцевих проросійських виданнях та пабліках підтвердили атаку БПЛА на місто, а також перебої зі світлом.



Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник і так званий «Уряд ЛНР» поки ніяк не коментували атаку.

Нагадаємо, що вночі 11 лютого безпілотники масовано атакували один із ключових НПЗ «Лукойлу» в Росії, внаслідок чого виникла пожежа.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко