БПЛА вночі атакували окупований Луганськ: під удар могла потрапити підстанція, частина районів залишилася без світла

Вночі 12 лютого дрони вдарили по окупованому Луганську. Про це повідомили у Телеграм-каналі Exilenova+.
Після «прильотів» частина районів залишилася без світла. Ймовірно, під удар потрапила підстанція «Кірова».
У місцевих проросійських виданнях та пабліках підтвердили атаку БПЛА на місто, а також перебої зі світлом.
Голова угруповання «ЛНР» Леонід Пасічник і так званий «Уряд ЛНР» поки ніяк не коментували атаку.
Нагадаємо, що вночі 11 лютого безпілотники масовано атакували один із ключових НПЗ «Лукойлу» в Росії, внаслідок чого виникла пожежа.
Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко