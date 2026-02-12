Российская армия продвинулась в Покровске – DeepState

Продвижение оккупантов в Покровске. Фото: карта DeepState

Войска России продвинулись в городе Покровск Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Также захватчики продвинулись вблизи села Работино на Запорожье.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении за минувшие сутки украинская армия отбила 22 штурма, в частности в районе Покровска, на Ореховском – один.

Напомним, что в DeepState заявили об оккупации села Бондарное на Донетчине, в ВСУ эту информацию опровергли.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко