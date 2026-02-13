ЗСУ просунулися у Харківській області – ISW

Ситуація у районі Богуславки. Фото: карта ISW

Українські війська нещодавно просунулися у Харківській області. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни.



Геолокаційні кадри, опубліковані 12 лютого, свідчать про те, що ЗСУ просунулися у південній частині села Богуславка.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Куп'янському напрямку за минулу добу зафіксували одне боєзіткнення.

Нагадаємо, що 11 лютого аналітики ISW повідомили про просування української армії під містом Добропілля на Донеччині.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко