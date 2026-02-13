Окупанти отримали наказ знищувати громадянське населення Донецької області

Російські військовослужбовці скоїли черговий військовий злочин, вони отримали наказ знищувати цивільне населення в районі населеного пункту Зелений Гай у Донецькій області. Про це повідомили у пресслужбі ГУР.



У радіоперехопленні, отриманому фахівцями ГУР МО України, зафіксовано нові свідчення цілеспрямованого знищення цивільного населення тимчасово окупованих територій України.



«Давай там одне велике небо слухають і готуються дві двієчки, одна двійка готується на зачистку, де мирні цивільні. Ось ця будівля велика», — каже росіянин у перехопленій розмові.



ГУР МО України ідентифікував підрозділ, якому було віддано наказ — це загін колишніх ув'язнених «Шторм» у складі 57-ї окремої мотострілецької бригади Росії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

