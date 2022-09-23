В уряді заявили, що на причетних до псевдореферендуму чекає суд

На причетних до псевдореферендуму чекає суд, імена цих людей відомі правоохоронцям. Про це повідомили в міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій України.



«Силові та розвідувальні відомства України, а також Мінреінтеграції володіють повною інформацією щодо організаторів, виконавців і поплічників проведення псевдореферендумів», — заявили в уряді.



Також зазначається, що стосовно всіх зазначених осіб будуть введені санкції, буде ініційовано їхнє кримінальне переслідування, призупинені соціальні виплати, заарештовано рухоме та нерухоме майно.

Раніше ми повідомляли, що 23 вересня на окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей розпочалися так звані «референдуми», за допомогою яких Росія хоче анексувати ці регіони.