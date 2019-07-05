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«ДНР» хочет привлечь церковь и бизнес к решению проблем ВИЧ и туберкулеза

05 июля 2019, 19:46

«ДНР» хочет привлечь церковь и бизнес к решению проблем ВИЧ и туберкулеза

Группировка «ДНР» заявила о намерении привлечь религиозные организации и бизнес к противодействию распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза. Как сообщается на сайте «правительства» группировки, будет создан соответствующий координационный совет.

«Координационный совет при Правительстве позволит привлечь к решению проблемы ВИЧ и туберкулеза общественные, международные, донорские, религиозные организации и бизнес», — заявила «министр здравоохранения ДНР» Ольга Долгошапко.

По состоянию на 2017 год на подконтрольной боевикам территории Донецкой области было зарегистрировано около 16 тысячи ВИЧ-положительных людей. Более 7 тысячи из них принимают антиретровирусную терапию. Однако ни Украина, ни группировка «ДНР» в своих бюджетах на 2018 год не учитывали средства на закупку этих препаратов.

С начала конфликта в отдельные районы Донецкой области прекратились регулярные поставки препаратов для ВИЧ-позитивных людей.

В 2015 году доставку препаратов Донецк обеспечила международная организация «Врачи без границ», однако вскоре «ДНР» запретила ее деятельность на подконтрольной боевикам территории.

РФ со своей стороны направляла, в основном, в Донецк противотуберкулезные препараты, которые привозили в составе гуманитарных конвоев. С 2019 РФ сократила финансирование гуманитарной помощи отдельных районов Донбасса. Последняя гуманитарная помощь прибыла из РФ в декабре 2018-го.

Все религиозные организации, которые не прошли регистрацию в структурах «ДНР/ЛНР», подвергаются преследованиям.

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