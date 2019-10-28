На Донетчине пережившая домашнее насилие помогает справиться с ним другим ►

Героиня, используя собственный опыт, помогает другим жителям Угледара пережить и справится со сложными жизненными ситуациями.







В начале 2019 года вступило в силу новое законодательство о борьбе с домашним насилием. За последние годы все больше жертв домашнего насилия начинают говорить об этих преступлениях. Поэтому в Донецкой области с этой темой работает не только полиция, но и горячие линии помощи, мобильные бригады и даже два приюта (в Мариуполе и Славянске). Женщинам помогают местные общественные организации и международные фонды, среди которых ЮНИСЕФ и Фонд ООН в сфере народонаселения.

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