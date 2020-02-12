Енакиевский метзавод отсудил у государства более 200 млн гривен

Суд частично удовлетворил иск ПАО «Енакиевский металлургический завод» к Офису крупных налогоплательщиков НДС и взыскал из госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен. Об этом говорится в решении Донецкого окружного админсуда, передает «Вчасно».



В целом, указанным решением в пользу ПАО «ЕМЗ» из госбюджета взыскано 212 586 000 59 гривен.



«Поскольку судом установлено право истца на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость за январь 2015 года, а также отсутствие механизма реального возмещения налогоплательщику согласованной суммы бюджетного возмещения указанного налога, эффективным способом защиты, который обеспечивает восстановление нарушенного права истца, является взыскание из Государственного бюджета Украины в его пользу задолженности бюджета по возмещению НДС и пени, начисленной на сумму такой задолженности», — говорится в судебном решении.



В данный момент Енакиевский металлургический завод находится в процедуре банкротства. Такое решение принял Хозяйственный суд Донецкой области 1 июля 2019.



Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. Группа «Метинвест» Рината Ахметова утверждает, что потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.