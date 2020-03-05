«ЛНР» будет отправлять на карантин прибывших из стран со вспышкой коронавируса

Группировка «ЛНР» обязала проходить 14-дневный карантин прибывших не только из Китая, но и из других стран, где интенсивно распространяется коронавирус COVID-19. Об этом сообщил главный врач «Луганской республиканской санитарно-эпидемиологической станции» Дмитрий Докашенко, передает сепаратистский ресурс ЛИЦ.



Он уточнил, что в настоящее время большое количество инфицированных и заболевших коронавирусом фиксируется в Иране и Италии.



Также Докашенко подчеркнул, что были подготовлены учреждения для госпитализации пациентов с симптомами коронавируса. О каких конкретно медучреждениях идет речь, не сообщается.

В конце февраля «ЛНР» объявила, что вводит карантин для приезжающих из Китая.