Подготовка к скорому обмену, Донбасс в условиях карантина и жертвы обстрелов. Главное за неделю

Ситуация с распространением Covid-19



В Украине по состоянию на утро 12 апреля зафиксировано 2777 случаев заболевания коронавирусом: 83 человека умерли, 89 выздоровели. В Донецкой области области выявлено 11 случаев, один из них летальный. В Луганской области — 3 диагноза COVID-19.



Группировка «ЛНР» признает наличие коронавируса у восьми жителей подконтрольной ей территории. В «ДНР» заявляют о 18 случаях коронавируса по состоянию на 10 апреля. Часть пациентов с коронавирусом вернулись в ОРДЛО из Москвы.



У Министерства обороны отсутствуют данные о количестве случаев заболевания коронавирусом на подконтрольной боевикам территории Донбасса.



В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявляют , что «ДНР» скрывает первый летальный случай от коронавируса.



Вооруженные силы не располагают достаточным количеством защитных средств для обеспечения всего личного состава, заявил министр обороны Андрей Таран. Среди военнослужащих в зоне ООС провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.



Урегулирование конфликта на Донбассе



Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) договорилась провести обмен удерживаемыми лицами не позднее Пасхи. В Офисе президента сообщили, что стороны согласовали списки для обмена, однако формат будущего обмена не раскрывают.



Стороны в ТКГ не пришли к согласию относительно трех новых участков для разведения вооруженных сил и средств.



Президент Владимир Зеленский заявил, что не намерен отзывать подписи главы Офиса президента Андрея Ермака и представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы под протоколом о создании консультативного совета с участием представителей отдельных районов Донбасса (ОРДЛО).



Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что пандемия коронавируса может стать дополнительным стимулом для России прекратить агрессию на Донбассе и в Крыму. Трое бывших американских посла в Украине Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор рекомендовали властям США, ЕС и Украины предложить Путину прекратить агрессию в обмен на отмену санкций. В Кремле отвергли эту идею.



Кулеба сообщил, что вариант проведения встречи лидеров «нормандского формата» в режиме онлайн предметно не обсуждается.



Права человека



Кабинет министров запретил в период карантина, и на протяжении 30 дней после его отмены, снимать с учета переселенцев по причине возвращения к покинутому месту постоянного проживания. Период карантина не будет учитываться в срок пребывания на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и Крыма.



Боевые действия



С 16 по 12 апреля в зоне проведения операции Объединенных сил погибли двое украинских военнослужащих и восемь получили ранения.



В результате обстрела Марьинки Донецкой области 7 апреля ранение получила местная жительница.



В марте ООН зафиксировала две смерти и 17 случаев ранения гражданских лиц вследствие вооруженного конфликта на Донбассе.



Боевики продолжают отказывать наблюдателям СММ ОБСЕ в проезде, ссылаясь на ограничения из-за карантина. Последний эпизод произошел на блокпосте «ЛНР» возле Станицы Луганской: боевики не выпустили патруль СММ на подконтрольную Украине территорию.



Общество



Глава «ДНР» Денис Пушилин заявил, что Россия дважды передавала группировке тест-системы по выявлению коронавируса, а иначе врачам в ОРДО «просто нечем бы было выявлять и подтверждать диагноз». Количество полученных тест-систем в «ДНР» не называют. Тесты для выявления COVID-19 в ОРДЛО также направит Международный комитет Красного Креста.



Боевики «ДНР» изолировали поселок Новый Свет, на территории которого расположена Старобешевская ТЭС, из-за угрозы распространения COVID-19.



Шевченковский райсуд Киева приговорил к 13 годам тюрьмы полковника ВСУ Ивана Безъязыков по обвинению в госизмене и сотрудничестве с боевиками. С 2014 по 2016 годы Безъязыков находился в плену группировки «ДНР».



«ЛНР» и «ДНР» запретили выезд на территорию России для получения российских паспортов. Ранее пересечение границы с РФ с целью получения паспорта было среди исключений для выезда из отдельных районов Луганской области.



В подконтрольных боевикам городах Луганской области появились отряды «казачьих дружин», созданные якобы с целью недопущения распространения коронавируса.



Экономика



Бывший «секретарь Совета безопасности ДНР» Александр Ходаковский заявил, что директора металлургических и угольных предприятий в ОРДО отчитываются перед беглым украинским бизнесменом Сергеем Курченко.



В Донецкой области возобновили работу 17 продуктовых рынков. Торговые точки с продуктами питания открыты в Доброполье, Новогродовке, Дружковке, Покровске, Селидово и Волновахском районе Остальные по-прежнему закрыты из-за карантина.



Дайджест тв-еженедельников о Донбассе



«Донбасс сегодня»: Первая неделя карантина на оккупированных территориях. И первые смерти, и заражения. Как главы псевдореспублик преуменьшают масштабы пандемии // Как жители Донбасса объединяются и помогают друг другу выжить во времена эпидемии // Карантин обвалил рынок недвижимости: как снизились цены на аренду и покупку жилья на Донбассе // Вынужденные меры или нарушение прав человека. Как власть планирует отслеживать контакты зараженных коронавирусом.



«Донбасс Реалии»: Украина создала новые ракеты // Российских военных перебрасывают на Донбасс во время эпидемии коронавируса // Почему Лукашенко не боится коронавируса? // «ДНР» изолировалась от «ЛНР» из коронавируса.



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