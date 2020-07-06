Украинцам позволили менять избирательный адрес онлайн

Центральная избирательная комиссия запустила электронный сервис для изменения избирательного адреса онлайн. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифровой трансформации.



«До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн.



Так, все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания», — говорят в ЦИК.



Для того, чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя и подгрузить один из следующих документов:

справка ВПО;

договор аренды жилья;

документ о праве собственности на жилье;

документ, удостоверяющий осуществление избирателем предпринимательской деятельности по определенному адресу;

документ, удостоверяющий пребывание в браке или в родственных отношениях с лицом, место жительства которого записанно по определенному адресу;

документ, удостоверяющий осуществление избирателем ухода за лицом, место жительства которого записанно по определенному адресу.

Сообщается, что идентификация и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи.



Кроме того, указанная избирательная адрес будет определена как постоянная и не подлежит повторной изменению в течение следующих 6 месяцев.



Подать заявление можно по ссылке.