Украинцам позволили менять избирательный адрес онлайн

Центральная избирательная комиссия запустила электронный сервис для изменения избирательного адреса онлайн. Об этом сообщила пресс-служба министерства цифровой трансформации.
«До 9 сентября каждый украинец, который постоянно проживает не по месту регистрации (в том числе внутренне перемещенные лица), сможет изменить место голосования онлайн.
Так, все украинцы смогут проголосовать на местных выборах по месту фактического проживания», — говорят в ЦИК.
Для того, чтобы изменить избирательный адрес, нужно подать заявление через личный кабинет избирателя и подгрузить один из следующих документов:
Сообщается, что идентификация и подпись заявления осуществляются с помощью электронной подписи.
Кроме того, указанная избирательная адрес будет определена как постоянная и не подлежит повторной изменению в течение следующих 6 месяцев.
Подать заявление можно по ссылке.