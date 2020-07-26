В Донецкой области – новая смерть от коронавируса

За минувшие сутки на Донетчине зафиксирован летальный случай из-за коронавируса, а также восемь новых случаев инфицирования. Об этом сообщил глава облгосадминистрации Павел Кириленко.



Отмечается, что умерла 68-летняя жительница Добропольского района.



Также четверых больных выявили в Краматорске, двоих в Мирнограде, по одному в Торецке и Дружковке.



Таким образом количество лиц с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 850. При этом 643 человека выздоровели, а 12 — скончались. На лечении остается 195 человек.