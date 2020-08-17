Ляшко: Выборы перенесут, если половина страны попадет в «красную» зону карантина

Местные выборы в Украине могут не состояться, если половина территории страны окажется в «красной» зоне карантина из-за COVID-19. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.



«Если 50% территории будет в» красной «зоне, то это будет основанием для того, чтобы серьезно задуматься о целесообразности проведения массовых мероприятий, в том числе и выборов», — сказал он в эфире «Украина 24».



По словам замминистра, Украина будет использовать опыт Польши, где перенесли президентские выборы.



Ляшко добавил, что точнее прогнозы о проведении местных выборов в Украине можно делать в начале октября.



Местные выборы запланированы на 25 октября.