«ДНР» заявила о 10 смертях и 100 новых случаях COVID-19

За прошедшие сутки, 2 октября, в отдельных районах Донецкой области положительные результаты на COVID-19 получили 100 человек. Кроме этого, умерли 10 заболевших ранее, заявили в «минздраве» группировки «ДНР».



Согласно сообщению, скончались мужчины в возрасте 45, 58, 61, 65, 70 и 76 лет и женщины в возрасте 44, 65, 83 и 89 лет.



«ДНР» не называет географию новых случаев заболевания.



За все время пандемии «ДНР» признает 3770 случаев заболевания коронавирусом. Из них 2145 человек выздоровели, летальных случаев — 220.



Официальных данных о ситуации с распространением коронавируса на временно оккупированных территориях нет.