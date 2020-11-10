Рейтинг доверия к Зеленскому и Разумкову почти сравнялся

Рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 33%, при этом ему не доверяют 62%. Такие данные приводятся в социологическом опросе «Центра Разумкова».



Похожие результаты и у спикера Верховной Рады Дмитрия разумкова. Ему доверяют 30% опрошенных, а не доверяют — 57%.



Остальным политикам в Украине, согласно опросу, доверяют еще меньше.



В июне Зеленскому доверял 41% опрошенных и не доверял — 51%, а Разумкову 32% и 48% соответственно.



Вместе с тем Зеленский по-прежнему одержал бы победу в первом туре президентских выборов. За него готов отдать свой голос 31% избирателей среди тех, кто определился и планирует принять участие в голосовании.



Далее в опросе «Центра Разумкова» идут:

Петр Порошенко — 21%;

Юрий Бойко — 17%;

Юлия Тимошенко — 8%;

Игорь Смешко — 6%.

Опрос проводился с 30 октября по 5 ноября методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опрошено 2020 человек от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.