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Рейтинг доверия к Зеленскому и Разумкову почти сравнялся

10 ноября 2020, 14:29

Рейтинг доверия к Зеленскому и Разумкову почти сравнялся

Рейтинг доверия к президенту Владимиру Зеленскому составляет 33%, при этом ему не доверяют 62%. Такие данные приводятся в социологическом опросе «Центра Разумкова».

Похожие результаты и у спикера Верховной Рады Дмитрия разумкова. Ему доверяют 30% опрошенных, а не доверяют — 57%.

Остальным политикам в Украине, согласно опросу, доверяют еще меньше.

В июне Зеленскому доверял 41% опрошенных и не доверял — 51%, а Разумкову 32% и 48% соответственно.

Вместе с тем Зеленский по-прежнему одержал бы победу в первом туре президентских выборов. За него готов отдать свой голос 31% избирателей среди тех, кто определился и планирует принять участие в голосовании.

Далее в опросе «Центра Разумкова» идут:

  • Петр Порошенко — 21%;
  • Юрий Бойко — 17%;
  • Юлия Тимошенко — 8%;
  • Игорь Смешко — 6%.

Опрос проводился с 30 октября по 5 ноября методом интервью «лицом к лицу» по месту жительства респондентов. Опрошено 2020 человек от 18 лет во всех регионах, кроме временно оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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Владимир Зеленский Дмитрий Разумков

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