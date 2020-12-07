Суд Москвы приговорил бывшего украинского футболиста к 12 годам колонии за «шпионаж»

Московский городской суд приговорил к 12 годам колонии бывшего украинского футболиста Василия Василенко по обвинению в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.



Мосгорсуд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Василенко 20 октября. Материалы дела содержат гриф «секретно». В ходе прений сторон прокурор просил суд приговорить украинца к 16 годам лишения свободы.



Василенко был арестован в Москве в октябре 2019 года за совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ («Незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов»). Весной этого года обвинение было переквалифицировано на шпионаж (276 УК РФ). Дело в отношении него расследовало управление ФСБ по Москве. Василенко содержится в одном из СИЗО российской столицы.



Василий Василенко с 1992 по 2001 годы играл в украинских футбольных командах «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск). Он родился в 1967 году и является гражданином Украины.