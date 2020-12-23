«ЛНР» запретила проведение развлекательных мероприятий в помещениях

Группировка «ЛНР» запретила проведение развлекательных мероприятий в закрытых помещениях. Об этом сообщается на сайте «правительства ЛНР».



Запрет будет действовать с 26 декабря до «особого распоряжения».



Запрещается:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан;

посещение зданий, строений, сооружений, предназначенных преимущественно для проведения указанных мероприятий, в том числе театров, цирка, кинотеатров, ледовых арен в закрытых помещениях, иных развлекательных и досуговых заведений.

В «ЛНР» объяснили эти ограничения стремительным ростом заболеваемости вирусными инфекциями, особенно среди детей.