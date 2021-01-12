Кулеба выступает против поставок российской вакцины «Спутник V», даже в случае ее эффективности

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что выступил бы против использования в Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V», даже в случае доказательства ее эффективности.



«Как член правительства, я бы выступал против такого решения. Потому что Россия не заботится о здоровье украинцев, она заботится о навязывании своих пропагандистских штампов и идеологии путем поставки вакцины <...> даже если бы она была действенна», — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1».



Министр подчеркнул, что «пропагандистские возможности «Спутника» намного превышают его реальные возможности и эффективность» .



Кулеба добавил, что окончательных результатов исследований «Спутника» нет, и это является медицинским показателем.



«Есть фактор намного важнее с точки зрения интересов России, чем медицинский — это фактор пропагандистский. Потому что нам навязывают эту историю, что «вас все кинули, вы ничего не можете, а мы, как всегда, братский народ, стоим рядом и готовы помочь», — считает глава МИД.

Харьковская компания «Биолек» 6 января подала заявку на регистрацию в Украине российской вакцины от коронавируса «Спутник V».