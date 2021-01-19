«ДНР» хочет сдать в аренду шахту в Донецке

Группировка «ДНР» намеренна передать в аренду имущественный комплекс шахты им. М. И. Калинина. Об этом сообщается на сайте группировки.



Отмечается, что максимально возможный срок аренды 49 лет с правом пролонгации. Оценили шахту в 84 556 586 рублей (1 миллион 150 тысяч долларов).



При этом обязательное условие договора аренды — обеспечение углем работников, пенсионеров, членов их семей.

В августе 2020 года в выработках шахты имени Калинина возник пожар. Пострадавших не было. Затем аварийный участок затопили.