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«ДНР» затопила аварийный участок шахты в Донецке

26 августа 2020, 11:34

«ДНР» затопила аварийный участок шахты в Донецке

На шахте имени Калинина в Донецке завершено затопление аварийного участка, которое длилось более 20 дней и было спровоцировано пожаром. Об этом сообщает «МЧС» группировки «ДНР».

Пожар на шахте начался 1 августа, на поверхность поднялся 61 горняк. Затопление аварийного участка началось 3 августа, а 25 августа подачу воды прекратили. Были выставлены посты безопасности, ведется контроль газовой обстановки и отбора проб рудничной атмосферы.

Украинский гидрогеолог, доктор технических наук Евгений Яковлев сказал «Новостям Донбасса», что затопление участка является единственным методом, когда не удается остановить распространение огня по угольному пласту. «Шахта имени Калинина довольно газообильная, мог быть риск взрывов в соседних выработках. Поэтому решение о затоплении является правильным», — пояснил он.

Эксперт отмечает, что при затоплении пласты теряют прочность, что может осложнить горные работы вкруг затопленного участка и на вышележащих горизонтах. Кроме того, существует опасность загазованности.

Говоря о причинах пожара, Яковлев предположил, что его могла спровоцировать искра во время работы угольного комбайна. Второй возможной причиной возгорания он назвал изношенность электропроводки.

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