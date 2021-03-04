В ДонОГА рассказали о первой волне вакцинации от ковида

Первая волна вакцинации против коронавируса с 3 марта началась по всей территории Донецкой области, кроме временно неподконтрольных районов. Об этом рассказал заместитель начальника управления организации и развития медицинской помощи населению департамента охраны здоровья Донецкой ОГА Александр Педенко.



По его словам, в первую волну попали работники медицинских учреждений. Уже вакцинация проходит в Бахмуте, Мариуполе, Краматорске и Селидово. Педенко отметил, что вакцинация коснется не только медработников, но и других сотрудников учреждений, которые добровольно согласятся сделать прививку. Вакцина – бесплатная.

Добровольная вакцинация от коронавируса стартовала в Украине 24 февраля. На первом этапе бесплатная прививка положена медикам ковидных больниц и военнослужащим ООС.



Сейчас вакцинация проходит препаратом Covishield, который выпускается в Индии по лицензии компании AstraZeneca и Оксфордского университета.



С 1 марта в Украине любой желающий может записаться в электронную очередь на вакцинацию.



Минздрав обещает к лету нарастить объемы иммунизации до 7 миллионов прививок в месяц.



Для популяризации вакцинации прививки от коронавируса уже сделали президент Владимир Зеленский, министр здравоохранения Максим Степанов и главный санитарный врач Виктор Ляшко.