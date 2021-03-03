Украина и Россия в ТКГ обвинили друг друга в эскалации на Донбассе

Представители Украины и России в ходе заседания Трехсторонней контактной группы сегодня, 3 марта, обменялись обвинениями в военной эскалации на Донбассе.



Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук начал заседание с протеста по поводу заявления «народной милиции ДНР» о «получении разрешения на ведение предупредительного огня для подавления огневых точек противника» и фактов нарушения режима прекращения огня с российской стороны.



«Мы расцениваем данное заявление и такие действия как угрозу одностороннего выхода российской стороны из режима прекращения огня и угрозу срыва выполнения Минских договоренностей», – озвучил Кравчук свою позицию.



Представитель России в ТКГ Борис Грызлов заявил, что военную эскалацию конфликта на Донбассе провоцирует Украина.



Полпред РФ отметил, что на линии соприкосновения фиксируются «не спровоцированные и не случайные» нарушения, а якобы целенаправленные действия, «совершенные по приказу Киева».



Грызлов считает, что «украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности», а решения по возвращению в режим прекращения огня «важно принять в рамках диалога между Киевом и Донбассом».



В то же время российский представитель подчеркнул, что урегулирование конфликта «будет устойчивым только при реализации политической части Минских соглашений».

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